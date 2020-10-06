МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Каждая четвертая европейская компания, работающая в России, ожидает роста иностранных инвестиций в страну в ближайшие два-три года, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.

По сравнению с предыдущим годом, участники исследования настроены более оптимистично с точки зрения ожидания инвестиций. "Так, 28% компаний ожидают увеличения размера инвестиций в их отрасли в ближайшие два-три года, а 24% ожидают увеличения размера инвестиций в России в целом за этот же период (в прошлом году —- 17% и 25% соответственно)", — показало исследование.

В АЕБ и "ГфК-Русь" полагают, что возможность инвестиций — это один из важных факторов, формирующих позитивное восприятие перспектив бизнеса в России. Что касается прогнозов по экономике России, в среднесрочной и долгосрочной перспективе они позитивные: 66% компаний ожидают роста экономики РФ в ближайшие три-пять лет, а на горизонте шести-десяти лет – уже 79%.

Большинство опрошенных европейских компаний в России (61%) отметили, что их оборот в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает положительную динамику прошлых лет. В нынешнем году 56% компаний заявляет, что развитие бизнеса идет хуже, чем ожидалось, однако уже в перспективе ближайших трех лет 68% участников исследования рассчитывают на увеличение оборота и 51% — на увеличение прибыли, что дает сигнал о благоприятных возможностях работы для международного бизнеса на российском рынке даже на фоне рецессии, подчеркивают авторы исследования.

ЧТО МЕШАЕТ ИНОСТРАНЦАМ В РОССИИ

Политика США в отношении России, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в целом, говорится в исследовании.

Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.

Несмотря на устойчивость европейских компаний на российском рынке, участники исследования выделили комплекс факторов, которые наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом.

"Так, 77% участников отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 73% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России, а 64% сообщили, что их бизнес сократился под влияние распространения эпидемии коронавируса", — показало исследование.

Больше половины (56%) отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании, однако, в сравнении с прошлым годом, влияние снизилось (75% отмечали этот фактор в 2019 году).

Кроме того, в сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее.