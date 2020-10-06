МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой методике расчета.

По его словам, в министерстве шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

"И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью", — сказал он за заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.