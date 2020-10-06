МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта России выступило с предложением запретить импорт украинских железнодорожных колес на территорию нашей страны, пишет РБК со ссылкой на источник в крупном железнодорожном операторе и собеседника в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Собеседники издания присутствовали на совещаниях с Минтрансом в начале сентября. Это предложение обсуждалось на совещании.

Уточняется, что решение будут принимать на уровне правительства страны. Источники добавили, что ввести запрет планируется уже до конца текущего 2020 года.

В Минтрансе от комментариев РБК отказались.