МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Жителям России стали массово отказывать в персональном банкротстве без суда по упрощенной процедуре, пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что упрощенная процедура банкротства для физлиц стала возможна с начала сентября текущего года.

Отмечается, что за сентябрь легально списать долги удалось только 20,7% заявителей.

Издание отмечает, что через Многофункциональные центры (МФЦ) заявление на внесудебное банкротство за прошлый месяц подали почти две тысячи россиян. Из них одобрение получили только 413 заявителей.

Как рассказали эксперты в беседе с изданием, главной проблемой должников в настоящее время является незнание всех нюансов и критериев закона РФ.

В частности, на банкротство во внесудебном порядке через обращение в МФЦ могут претендовать только граждане с совокупной задолженностью в размере от 50 до 500 тысяч рублей. При этом заявители не должны владеть имуществом либо наличными средствами, которых хватило бы для расчетов с такими кредитными долгами. Также в отношении этих граждан не должно быть открыто исполнительных производств. Прежние производства должны быть завершены без удовлетворения требований истцов.