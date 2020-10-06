МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров в рамках круглого стола в онлайн-формате, который проходит в МИА "Россия сегодня".

"Что касается накопительных счетов, то мы здесь сталкиваемся с тем, что по остаткам на этих счетах предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим банковским вкладам. И, соответственно, клиенты реагируют на эти предложения и открывают накопительные счета. Ну, например, не обращая внимание на то, что эта повышенная ставка начинает действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счете", — рассказал Кашеваров.

"И, соответственно, мы также фиксируем, что банки могут в одностороннем порядке изменять проценты по остаткам на этих счетах. И вот с чем мы столкнулись — мы видели эти изменения в сторону снижения и, соответственно, также обратили внимание на то, что вот эту первоначальную заявленную ставку получали только сотые проценты вкладчиков или клиентов от количества открывших такие счета", — добавил замглавы ФАС.

В этом году отмечается особенно высокий интерес клиентов банков к накопительным счетам.