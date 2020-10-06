МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В Москве останавливают действие соцкарт для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Также с 9 по 18 октября будут заблокированы социальные карты школьников.

Мэр Москвы отмечает, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее, и строгое соблюдение новых мер властей по коронавирусу может приостановить рост заболеваемости.

"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается", — сообщил мэр.

Более 25% новых заболевших COVID-19 в Москве составляют люди старше 65 лет, лишь 10-15% из них заражаются из-за контактов с членами семьи, сообщил во вторник столичный градоначальник.

За непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленный режим работы предприятиям Москвы грозит штраф или приостановление деятельности.