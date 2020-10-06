МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин попросил Госдуму, Совет Федерации, правительство совместно с экспертами детально проработать все параметры предстоящего бюджета страны на три года.

Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с руководителями фракций нижней палаты парламента

"Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь — это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченного на ближайшее десятилетие до 2030 года", — сказал Путин.

Помимо этого президент предложил лидерам думских фракций обсудить текущие общеполитические вопросы и законодательную повестку.

"Сегодня по предложению председателя Государственной Думы мы встречаемся для того, чтобы обсудить текущие общеполитические вопросы. И, конечно же, ближайшие ключевые приоритеты законодательной повестки. А они напрямую связаны с теми задачами, которые стоят перед страной", — сказал Путин.

Он отметил, что парламентские партии РФ играют опорную и стабилизирующую роль в политической системе страны. "Конечно, разница в подходах есть, но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране, мы сильны только вместе", — сказал Путин.