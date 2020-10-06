МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Французская компания Veolia, специализирующаяся в сфере работы с водными ресурсами, приобретет за 3,4 миллиарда евро 29,9% акций компании Suez Environmental (далее – Suez), об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее 32 % акций Suez принадлежали одной из крупнейших энергетических компаний Франции Engie.

В понедельник о совершении сделки объявил совет директором Engie. За каждую акцию Suez компания Veolia готова заплатить 18 евро. При этом последняя обязалась к 2023 году сохранить все рабочие места Suez во Франции. Последнее условие было крайне важным для французских властей, которые опасались, что слияние двух компаний приведет к сокращению сотрудников.

Данная сделка фактически дает зеленый свет поглощению Suez компанией Veolia, что может привести к созданию крупнейшей в мире компании в области переработки отходов и предоставлению иных экологических услуг. Объем ежегодных продаж новой компании по всему миру может составить 40 миллиардов евро.

Впервые Veolia выступила с предложением о покупке доли акций в Suez Environmental 30 августа, однако переговоры между двумя корпорациями проходили непросто. В Suez выступают категорически против данной сделки, так как она не отвечает интересам акционеров компании. Акционеры компании гораздо активнее поддерживали предложение о покупке со стороны инвестиционной компании Ardian SAS, однако в последней заявили, что не готовы пока к поглощению Suez.

По результатам последних встреч между представителями Veolia и Suez стороны добились определенного прогресса по вопросу оформления сделки, однако окончательного соглашения достичь не удалось.



