МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил решение Мосгорсуда от 5 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Защита настаивала на том, что их доверители уже закончили знакомиться с материалами дела, и просила отпустить под залог или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.