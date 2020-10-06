МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Идея о социальном налоговом вычете для малоимущих россиян поможет простимулировать спрос в условиях последствий локдауна, когда доходы населения стали сокращаться, и однозначно будет позитивно воспринята населением. Однако даже такие по сути небольшие льготы негативно отразятся на экономике, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Налоговые должники в России с 1 октября не смогут получить вычеты

В России может появиться социальный налоговый вычет на 2021-2023 год. Доработанный вариант соглашения о нем уже поступил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В частности, в документе идет речь о введении социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих работников в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый месяц налогового периода.

В ЧЕМ СУТЬ

"Сейчас речь идет об уменьшении базы налога (то есть облагаемого дохода) на сумму МРОТ. Иными словами, при таком вычете реальный эффект для налогоплательщика будет составлять 13% от МРОТ, или 1577 рублей (при текущем "общестрановом" МРОТ, составляющем 12130 руб.)", — объясняет заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

В поддержке наименее обеспеченных групп прослеживается экономическая логика: именно эти граждане склонны расходовать высвободившиеся средства на текущее потребление, а не экономить их. Это способствует росту спроса в экономике, отмечает Кононова. Новые налоги не повлияют на инфляцию

По ее словам, сама по себе идея о введении необлагаемого налогом минимума доходов соответствует практике очень многих стран. В России такая практика тоже была, однако с годами размер такого "единого для всех" вычета превратился скорее в насмешку, чем в реальную помощь кому бы то ни было (в 2011 году – это был последний год его применения – он составлял 400 руб.). С 2012 года этот вычет отменили.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ БАЗОВОГО ДОХОДА

Эта мера лежит в русле недавних инициатив властей, направленных на поддержку самых малообеспеченных граждан путем раздачи пособий "просто так". К примеру, в мае президент Владимир Путин утвердил 4 вида "коронавирусных" выплат для семей с детьми. А совсем недавно обсуждалась идея выплачивать пособия безработным россиянам с детьми на постоянной основе.

В данном случае говорить о каких-то значительных объемах денег, которые получат налогоплательщики, вряд ли придется. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров подчеркивает, что речь идет об относительно небольших суммах.

"Введение подобного налогового вычета – это не прямая поддержка населения, а лишь снижение налоговой нагрузки. То есть никто не получит завтра по 100-200 рублей дополнительно. Сначала эти деньги нужно заработать, а потом уже получить вычет", — объясняет он и добавляет, что обсуждаемая мера имеет больше популистский характер и будет приветствоваться населением, как и любые другие льготы.

По мнению экспертов, не стоит рассматривать эти действия, как шаги к введению безусловного базового дохода, который пытались принять в ряде стран. Однако при успешном выходе из кризиса, вызванного пандемией, эта мера может стать основой концепции гарантированного дохода для малоимущих граждан.

ВРЕД ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

С одной стороны, на фоне сокращения доходов населения в условиях кризиса (во втором квартале реальные располагаемые доходы населения оказались на 8% ниже, чем годом ранее), стимулирование спроса особенно необходимо, рассуждают эксперты.

Однако в целом введение социального налогового вычета будет иметь больше минусов, чем плюсов для экономики. Дело в том, что местные бюджеты будут получать меньше доходов от налогов граждан, а значит меньше смогут потратить на свои нужды.

"Для некоторых регионов потеря любого источника дохода – это очень существенный негатив. В конечном итоге это может привести к тому, что власти на местах не смогут выделить необходимое количество денежных средств из бюджетов на социальные нужды, инфраструктуру, здравоохранение", — заключил Тихомиров.