МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил журналистам лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов, комментируя итоги встречи президента с лидерами думских фракций во вторник.

"Понравилась мне реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он сказал, что им дано уже поручение правительству", — сообщил Миронов.

Он пояснил, что во внесенной в июле 2020 года поправке в конституцию идет речь об обязательной индексации пенсий для пенсионеров не реже одного раза в год.

"Но в этой поправке не говорится о том, о каких пенсионерах идет речь – о работающих или не работающих", — уточнил глава думской фракции.

По данным Миронова, индексация пенсий для работающих пенсионеров не осуществляется с 2015 года. Речь идет о 10 миллионах работающих пенсионерах, также добавил он.