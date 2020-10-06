МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность отмены санкций для ряда предприятий Украины, заявил, что Россия ввела санкции в ответ на действия Киева, но за рабочих Украины у него "сердце болит", и ситуацию, в которой они оказались, хочется исправить.

"Не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, были ориентированы на сбыт этой продукции в Россию, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить", — сказал Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Ранее Медведчук попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность частичной отмены российских санкций в отношении украинских предприятий промышленного производства.

"Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь в Украине, экономический и социальный кризис вынуждает меня как представителя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий", — сказал Медведчук на встрече с Мишустиным.

Он отметил, что часть предприятий, которые работают в сфере тяжелого, радиотехнического, сельскохозяйственного машиностроения и предприятия бумажно-целлюлозной промышленности "действительно страдают от того, что закрыт экспорт" их продукции в РФ.