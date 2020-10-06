ПОНИЗОВКА (Крым), 6 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба(ФАС) готова к внесению обновленного пятого антимонопольного пакета поправок в законодательство, который поможет регулированию в цифровом пространстве, в правительство, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в ходе расширенного заседания коллегии службы.

"Пятый антимонопольный пакет готов к внесению в правительство", — сказал он.

Артемьев отметил, что пакет поправок был готов еще четыре года назад, но в силу быстрой смены цифровых реалий текущие поправки адаптированы под современные условия.

Пятый антимонопольный пакет позволит усовершенствовать антимонопольное регулирование в условиях цифровой экономики. В документе, в частности, дается определение терминам "сетевой эффект" и "ценовой алгоритм". Кроме того, конкретизируются критерии отнесения к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают соответствующей рыночной властью.