МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Министерство экономики Киргизии продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении министерства.

"Министерство экономики КР сообщает, что для обеспечения жизнедеятельности и возможности продолжения всеми хозяйствующими субъектами экономической деятельности с учетом сложившейся обстановки в республике, с целью недопущения негативных экономических последствий центральный аппарат и все подведомственные и территориальные подразделения министерства экономики КР продолжают работать в штатном режиме с соблюдением санитарных требований в условиях пандемии COVID-19", — сказано в сообщении.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.