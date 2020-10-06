ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса быстрее, чем ожидалось, но вирус до сих пор является причиной крайней неясности перспектив, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"Восстановление продвигается быстрее, чем в целом ожидалось. Самые последние прогнозы участников Федерального комитета по открытым рынкам на нашей встрече в сентябре показали, что восстановление продолжается уверенными темпами", — сказал он на ежегодном заседании Национальной ассоциации деловой экономики.

Однако, по его словам, прогноз до сих пор "остается крайне ненадежным", в том числе потому, что зависит от распространения и последствий коронавируса. Пауэлл признал существование рисков, что это может затянуть полное восстановление экономики.

"Один из таких рисков, это то, что число случаев заражения COVID-19 может снова подняться до уровней, которые более существенно ограничивают экономическую активность, не говоря уже о трагических последствиях для жизней и благополучия", — сказал глава ФРС.

Второй риск заключается в том, что продолжительное замедление восстановления со временем может привести к обычной динамике рецессии.