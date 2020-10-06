МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в октябре на уровне 0,2%, в годовом выражении показатель составит 3,7-3,8%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в октябре рост цен составит 0,2% (3,7–3,8% год к году)", — говорится в сообщении.

В сентябре Росстат зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,1% впервые с сентября прошлого года. Годовая инфляция ускорилась по сравнению с итогами августа до 3,67%. Как отметили в Минэкономразвития, основной вклад в сентябрьскую дефляцию внесло снижение цен на продовольственные товары.

При этом тенденции в сегментах непродовольственных товаров и услуг оказали разнонаправленное влияние на сентябрьскую инфляцию. "С одной стороны, темпы непродовольственной инфляции в сентябре увеличились до 0,6% месяц к месяцу после 0,4% месяц к месяцу месяцем ранее… Основной вклад в ускорение роста цен в данном сегменте внесло произошедшее ослабление рубля. Так, умеренное увеличение темпов роста цен наблюдалось по товарным группам со значительной долей импорта, включая электротовары, легковые автомобили, одежду и обувь", — указывают в министерстве.

Сдерживающее влияние на инфляцию в сентябре оказало снижение цен на услуги, говорится обзоре Минэкономразвития. "Сезонное снижение цен на услуги пассажирского транспорта и на санаторно-оздоровительные услуги в сентябре оказалось более выраженным, чем в предшествующие годы, а сезонное удорожание в сегментах образовательных услуг и услуг дошкольного воспитания, наоборот, было менее заметным", — сказано в документе.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8%.