МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ по сравнению с началом 2000-х годов сократилась с 45% примерно до 30%, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"У нас бытует мнение, что Россия сидит на нефтегазовой игле, и чуть ли не называют нас страной-бензоколонкой. Вот, я вам приведу динамику доли нефтегазовых доходов в общей доле доходов бюджета… Нефтегазовые доходы в начале 2000-х годов составляли примерно 45% всех доходов бюджета. Постепенно они снижались, и на сегодняшний день они составляют уже примерно только 30% с небольшим в общих доходов федерального бюджета", — сказал Жуков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной проекту бюджета на 2021-2023 годы.

В частности, в 2019 году доходы федерального бюджета составили более 20 триллионов рублей, при этом доля нефтегазовых доходов составила 7,9 триллиона, а ненефтегазовых — более 12.