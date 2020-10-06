Расширен первый абзац, соответственно обновлен заголовок, добавлены подробности после второго абзаца.

ПОНИЗОВКА (Крым), 6 окт /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба отмечает снижение количества ходатайств по внутрироссийским сделкам купли-продажи компаний или их долей на фоне пандемии, на сделках с иностранными инвесторами это скажется на горизонте одного-двух лет, так как для них требуется больше подготовки, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Есть такой процесс, особенно это касается сделок внутри России, потому что сделки, которые собираются предпринять иностранные компании — они годами готовятся и большие затраты для этого компании несут. Если они что-то хотят купить, то, как правило, они настаивают на своем. Поэтому, скорее всего, волна ковидовская, она наступит по иностранным сделкам, по 57 закону, через год-два", — сказал он.

Он объяснил, что эффект будет отложенным, так как в текущую волну пандемии инвесторы не занимаются подготовкой сделок, соответственно, это займет время потом.

"Если сейчас этим никто уже не занимается по причинам того что COVID-19 может продолжаться не один год, то тогда мы эту волну увидим потом. А российские компании стали обращаться реже…. Сделок оборот в экономике в этой ситуации замедлился, к сожалению",- добавил он.