МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в августе вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,22 тысячи рублей, что стало максимумом с начала текущего года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В августе 2020 года средний размер микрозайма вырос на 5,2% по сравнению с "карантинным" апрелем (7,81 тысячи рублей) и составил максимальные с начала года 8,22 тысячи рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 0,4%", — говорится в исследовании.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в августе 2020 года был зафиксирован в Москве (11,82 тысячи рублей), Ростовской области (9,71 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (9,21 тысячи рублей), а также в Белгородской области (9,15 тысячи рублей) и Краснодарском крае (8,94 тысячи рублей).

При этом в большинстве регионов страны в августе текущего года был отмечен рост среднего чека микрозайма после существенного сокращения в "карантинном" апреле. Так, самую высокую его динамику в августе по сравнению с апрелем продемонстрировали Москва (+22,2%), Краснодарский (+8,9%), и Красноярский (+8,8%) края, а также Ростовская (+8,1%) и Кемеровская (+8,1%) области. В свою очередь в ряде регионов средний размер займа "до зарплаты" снизился, в том числе, в Воронежской области (-23,8%) и Удмуртии (-0,6%).

"Сегмент займов "до зарплаты" продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной 2020 года, связанной с "карантинными" мероприятиями. В апреле-мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. После снятия жестких "карантинных" мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа "до зарплаты" демонстрирует возвращение к значениям начала года", — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.