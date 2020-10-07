МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в церемонии открытия российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и наградит работников АПК за вклад в развитие сельского хозяйства, сообщила пресс-служба кабмина.

В мероприятии также примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Седьмого октября Михаил Мишустин примет участие в церемонии открытия 22-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит государственные награды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК. В режиме видеоконференции председатель правительства ознакомится с результатами работы агропромышленных предприятий нескольких регионов страны", — говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что в этом "Золотая осень" состоится в период с 7 по 10 октября и, с учетом эпидемиологической ситуации, пройдет преимущественно в онлайн-формате.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится ежегодно с 1999 года, являясь главным аграрным форумом страны на протяжении более 20 лет. Выставка традиционно демонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала, цифровизации.