МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе 2020 года снизился на 0,2% по сравнению с июлем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста показателя на 1,5%.

Кроме того, показатель июля был пересмотрен в сторону увеличения, до роста на 1,4% с увеличения на 1,2%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в августе снизилось на 0,7% по отношению к июлю, объем производства товаров производственно-технического назначения — на 3,6%, а потребительских товаров — на 1,3%.