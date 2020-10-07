МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за прошедший сентябрь снизились на 1,8%, до 7,3 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба Национального банка (ЦБ) республики.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 321,4 миллиона долларов (в эквиваленте). За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%) после снижения в августе на 1 миллиард 399,6 миллиона долларов (на 15,8%)", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Как отметили в пресс-службе, снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством Белоруссии внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 миллиона долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

При этом, по данным регулятора, поддержанию уровня ЗВР в сентябре способствовали покупка Нацбанком республики иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовая биржи, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Белоруссии на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов.