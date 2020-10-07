МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Состояние богатейших людей мира в 2020 году обновило исторический максимум, достигнув 10,2 триллиона долларов на конец июля, причем рост произошел в период с апреля по июль в условиях пандемии коронавируса, которая дала дополнительный толчок компаниям технологического и фармацевтического секторов, показало исследование PwC и UBS, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"На конец июля состояние миллиардеров достигло 10,2 триллиона долларов, установив новый рекорд. … Этот уровень превосходит предыдущее пиковое значение в 8,9 триллиона, достигнутое в конце 2017 года. В настоящее время в мире насчитывается 2189 миллиардеров, в 2017 году их число равнялось 2158", — говорится в исследовании.

В своем анализе PwC и UBS выделяют две точки отсчета. По состоянию на 7 апреля 2020 года в мире было 2058 миллиардеров, что на 43 человека меньше, чем годом ранее, и их состояние составляло 8 триллионов долларов. Однако уже в период до 31 июля их состояние выросло на 27,5% и достигло нового исторического максимума.

Авторы исследования отмечают, что лидерами сегодняшней "экономической революции" становятся технологические компании. Так, в течение 2017-2019 годов и первых нескольких месяцев 2020 года предприниматели в технологической сфере, здравоохранении и промышленности вырвались вперед, а пандемия COVID-19 помогла им закрепить лидерство.

"Ученые, программисты и компьютерные инженеры проводят революцию в секторах невиданными прежде темпами. Активность распространяется от технологий и здравоохранения, меняя многие сферы экономики. По мере того, как они применяют новые технологии, чтобы стимулировать изменения, некоторые из них становятся миллиардерами", — отмечается в исследовании.