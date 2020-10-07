МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 28 сентября по 4 октября вырос на 9,4 пункта — до 68,5 пункта. Такого резкого роста не было за всю историю его подсчета, с середины апреля.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе лидером по росту среднего чека стали антисептики — по ним он увеличился на 29%, до 271 рубля. На втором месте — медицинские маски (рост на 24%, до 108 рублей), далее следуют перчатки (на 7%, до 117 рублей), туалетная бумага (на 2%, до 56 рублей), лимоны (на 2%, до 46 рублей), кусковое мыло (на 1%, до 75 рублей) и гречка (на 1%, до 77 рублей).

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей Covindex увеличился на 9,4 пункта и достиг 68,5 пункта. До этого рекордным был прирост индекса на неделе с 27 июля по 2 августа, тогда это было связано с массовыми проверками ношения защитных средств в московском регионе.

Продажи товаров набора в денежном выражении подскочили на минувшей неделе в среднем на 19%. Наибольшим спросом пользовались медицинские маски (рост продаж на 53%) и антисептики (на 48%). Как отметили аналитики, россияне покупали их в больших упаковках и объемах. Продажи перчаток и лимонов выросли на 11%, мыла — на 2%, туалетной бумаги — на 1%. Снизились только продажи гречки (на 1%).