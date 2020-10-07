МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Федеральный центр увеличивает финансовую поддержку субъектов РФ, но лишает их возможности самим распоряжаться переданными средствами, — эту тенденцию надо менять, предоставляя регионам больше самостоятельности, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"В целом, конечно, трансферты (из федерального бюджета регионам – ред.) выросли за 2019 год с учетом национальных проектов, и федеральный уровень передал больше ресурсов субъектам РФ – на 16,7%. Но прежде всего увеличивались связанные субсидии на реализацию нацпроектов", — сказал Кудрин в Совете Федерации, докладывая закон об исполнении федерального бюджета за 2019 год.

При этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми регионы могли распоряжаться по своему усмотрению, по его словам, уменьшились в 2019 году на 10,8%, или на 111 миллиардов рублей по сравнению с предшествующим годом.

"Нам нужно расширять те ресурсы, которыми субъекты РФ сами распоряжаются, в том числе в рамках поддержки национальных проектов и национальных целей", — сказал Кудрин.

"Сейчас полномочия и свобода губернаторов уменьшаются. Давайте изменим эту тенденцию", — призвал глава Счетной палаты.

Говоря об исполнении бюджетов регионов, Кудрин отметил, что увеличилось число субъектов РФ, закончивших прошлый год с дефицитом, — до 35 против 15 годом ранее. Суммарный объем их дефицита, по данным контрольного ведомства, составил 233 миллиарда рублей. При этом общий объем дотаций из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности 72 регионов-получателей составил 635 миллиардов рублей.