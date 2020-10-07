МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ в сентябре направил 57,204 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, говорится в сообщении министерства.

"В сентябре 2020 г. … часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 340,4 млн. долл. США, 288,3 млн. евро и 58,1 млн. фунтов стерлингов была реализована за 57 203,9 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", — сказано в сообщении.

В августе Минфин направил на эти цели 3,556 миллиарда рублей из ФНБ.

Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что Минфин в 2020 году планирует потратить 342 миллиарда рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета РФ.