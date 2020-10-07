МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия в 2020 году соберет второй урожай зерна в истории — сбор зерновых культур составит не менее 125 миллионов тонн, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Прогнозы на урожаи у нас достаточно неплохие. Мы видим, что будет собрано не менее 125 миллионов тонн зерновых — это должен быть второй урожай в истории Российской Федерации. Конечно, это очень отрадно", — сказал Патрушев в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,539 миллиона тонн в чистом весе, включая 86,003 миллиона тонн пшеницы. В сентябре Минсельхоз РФ сообщил, что урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине прошлого месяца, уже стал вторым по величине в истории.

По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.

Также в министерстве ожидают, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году составит не менее 27 миллиардов долларов.

"В этом году мы видим хорошую динамику по экспорту наших основных продовольственных категорий и ожидаем, что в целом объем поставок продукции АПК за рубеж составит не менее 27 миллиардов долларов", — сказал Патрушев.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2019 году составил 24,83 миллиарда рублей, снизившись на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в прошлом году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов.

Министерство поясняло, что при расчете целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата в отношении экспорта рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряд иных товарных позиций. Целевой показатель поставок в рамках федерального проекта по экспорту продукции АПК на 2020 год — 25 миллиардов долларов.