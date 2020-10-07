МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам вносит сумятицу в пенсионную систему РФ, ее возобновление не побудит людей уходить с работы, поскольку это не сильно отразится на их достатке, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у правительства есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости. РИА Новости пока не располагает комментарием Минтруда по данному вопросу.

"На самом деле, была глубокая асимметрия. Дело в том, что считалось, что работающему пенсионеру не надо индексировать (пенсию – ред.), поскольку у них есть заработная плата, и это компенсирует в значительной степени риски бедности среди пенсионеров. Но на самом деле, если мы посмотрим на профиль работающих пенсионеров, мы придем к парадоксальному выводу, что это небогатые люди", — рассказала РИА Новости Малева, отметив, что асимметрию надо было исправлять.

Эксперт уточнила, что главная мотивация к продолжению работы в пенсионном возрасте связана с низкой пенсией и низкой зарплатой: люди пытаются совместить эти два источника невысоких доходов, что в совокупности позволяет выжить.

Речь не идет о заоблачных деньгах, подчеркнула Малева, отметив, что индексация пенсий для работающих не демотивирует их работать. По ее словам, объяснить такое разделение конституционно невозможно, потому что по закону все люди равны.

Решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам вносит сумятицу и в пенсионную систему, обратила внимание эксперт.

"Мы считаем, что пенсионная формула должна была быть прозрачной – для всех все одинаково, и каждый человек берет эти коэффициенты, перемножает. Ничего он не может взять и перемножать", — отметила она, пояснив, что за один год человек может несколько раз менять статус с работающего на не работающего – за каждый период пенсию надо считать отдельно.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением еще раз вернуться к вопросу восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам.