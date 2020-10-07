МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Росприроднадзор направил в прокуратуру запросы на внеплановую проверку ряда предприятий, работающих на Камчатке, которые могли быть причиной загрязнения акватории полуострова, говорится в Instagram главы ведомства Светланы Радионовой.

Ранее Радионова назвала два предприятия, где пройдет проверка — "Камчатский водоканал" и ТЭЦ.

"Направили в прокуратуру запросы на внеплановые проверки ПАО "Камчатскэнерго", Камчатской ТЭЦ-2, КГУП "Камчатский водоканал" — по последнему уже получили разрешение, начнем 9 октября", — говорится в сообщении.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.