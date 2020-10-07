ЖЕНЕВА, 7 окт — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума, отложенное из-за пандемии COVID-19, пройдет с 18 по 21 мая 2021 года в Люцерне, сообщили в пресс-службе ВЭФ в среду.

"Всемирный экономический форум рад сообщить, что проведет свое заседание в 2021 году в Люцерне и Бургенштоке с 18 по 21 мая. Встреча пройдет, если условия на месте будут гарантировать безопасность и здоровье участников и принимающей коммуны", — говорится в заявлении.

Как отмечается, ежегодное заседание пройдет под девизом "Великая перезагрузка" и будет как в живом, так и в онлайн-формате. ВЭФ также намерен провести в конце января онлайн-неделю "Диалогов Давоса" с панелистами высокого уровня и глобальными лидерами.

ВЭФ рассчитывает, что ежегодное заседание в 2022 году форум проведет как обычно, в Давосе.