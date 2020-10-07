МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 29 сентября по 5 октября ускорилась до 0,1%, с начала года рост потребительских цен составил 3%, сообщает Росстат.

"За период с 29 сентября по 5 октября 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала октября – 100,1%, с начала года – 103%", — говорится в сообщении.

Неделей ранее Росстат фиксировал нулевую инфляцию. Недельная инфляция в целом держалась в диапазоне 0-0,1% с конца апреля. Исключений было три: с 30 июня по 6 июля на фоне повышения тарифов ЖКХ она составила 0,3%, а с 4 по 10 августа Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%, также недельная дефляция в 0,1% была зафиксирована на неделе с 8 по 14 сентября.

Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и на дизтопливо не изменились.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в октябре на уровне 0,2%, в годовом выражении показатель составит 3,7-3,8%. По данным Росстаа, в сентябре была зафиксирована месячная дефляцию в 0,1% впервые с сентября прошлого года. Годовая инфляция ускорилась по сравнению с итогами августа до 3,67%.