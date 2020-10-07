МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Стоимость сахара в России стремится к экономически обоснованным уровням, необходимым для того, чтобы сохранить посевы сахарной свеклы и обеспеченность сахаром на уровне Доктрины продбезопасности, заявил РИА Новости председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин.

Согласно данным Росстата, сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, а в первую неделю октября — на 4,6%. По сравнению с концом декабря 2019 года цены на сахар к 5 октября выросли на 37,5%.

"Экономически корректировка цен на внутреннем рынке обоснована тем, чтобы сохранить посевы в следующем году: если цены будут низкие, мы будем проигрывать другим культурам в структуре севооборота, поэтому, если отрасль не будет поддержана экономически, в следующем году можно ждать дальнейшее снижение посевных площадей", — сказал Бодин.

"Если произойдет критическое снижение посевов, тогда не будут выполняться показатели Доктрины продбезопасности, как результат страна из нетто-экспортера превратится в нетто-импортера. Поэтому корректировка цен нужна, чтобы восстановить уровень цен до экономически обоснованных уровней и сохранить посевы, чтобы мы могли обеспечивать хотя бы внутреннее потребление", — считает глава отраслевого союза.

По мнению Бодина, текущий уровень цен на сахар не обеспечивает рентабельность производства сахарной свеклы в долгосрочной перспективе. "Задача — сохранить посевы на следующий год, а единственным стимулом для этого является хотя бы равный уровень доходности по сравнению с другими культурами", — сказал он.

Согласно оценкам Союзроссахара, низкий уровень цен на сахар и сахарную свеклу в 2019 и 2020 годах привел к сокращению посевных площадей в 2020 году почти до уровня 2013-2014 годов. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий урожайность сахарной свеклы в текущем году оказалась на уровне 359 центнеров с гектара, ниже пятилетних значений, а выход сахара, по прогнозу Союзроссахара, ожидается на уровне 5,2 тонны с гектара. Снижение урожайности привело к увеличению закупочных цен на сахарную свеклу и росту себестоимости производства свекловичного сахара.

Бодин отметил, что один из самых низких уровней цен на сахар в мире, наблюдавшийся в РФ с прошлого сезона, не обеспечивал воспроизводство и привел к сокращению посевных площадей из-за низкой рентабельности. Кроме того, на снижение урожайности повлияли и плохие погодные условия в текущем году; как как следствие, уже закрылось шесть сахарных заводов.