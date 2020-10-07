МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2020 году, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2020 году", — говорится в сообщении.

Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020 году будет собран второй по величине в истории России урожай зерна — сбор зерновых культур составит не менее 125 миллионов тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,539 миллиона тонн в чистом весе, включая 86,003 миллиона тонн пшеницы. В сентябре Минсельхоз РФ сообщил, что урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине прошлого месяца, уже стал вторым по величине в истории.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что валовый сбор пшеницы составит не менее 82 миллионов тонн. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн. По прогнозам Минсельхоза, экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.