МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит развитие портовой инфраструктуры, а также снятие ограничений в этой области, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 865816-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Предполагается, что реализация данных положений позволит снять ограничения по развитию портовой инфраструктуры, а также переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта и строительству новых терминалов по перевалке грузов, сообщила пресс-служба.