МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит вопрос о мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов власти и органов управления внебюджетными госфондами, говорится в сообщении кабмина.

В частности, правительство обсудит проект постановления, которым утверждается положение о ведомственных программах цифровой трансформации. Также проектом планируется уточнить состав материалов, которые ведомства должны направлять в Минцифры РФ для получения заключения об оценке целесообразности проведения мероприятий по информатизации и их финансирования.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.

По словам Мишустина, типовая программа должна включать показатели, по которым можно будет оценить результаты внедрения информационных технологий, и каждое ведомство будет отвечать за их выполнение в своей сфере, иметь соответствующие индикаторы или KPI. Он отметил, что необходимые на эти цели финансовые ресурсы предусмотрены в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".