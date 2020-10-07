МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств Минэкономразвитию и Минобороны из своего резервного фонда для оказания финансовой помощи Крыму, сообщила пресс-служба кабмина.

Как следует из сообщения, обсуждаться будет выделение средств республике Крым и городу Севастополь.

"О выделении Минэкономразвития… из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым;… О выделении Минэкономразвития… из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя;… О выделении Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на строительство объектов водоснабжения на территории Крымского полуострова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделение средств Минэкономразвитию РФ предусматривает финансирование мероприятий, направленных на улучшения ситуации с водоснабжением в Крыму и Севастополе, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах. В частности, планируется осуществить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения (оприборивание, исключение несанкционированного потребления, замена оборудования и ремонт аварийных участков сетей), а также капремонт сетей водоснабжения.

Кроме того предполагается, что выделение средств Минобороны позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова.