МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 15-16 сентября отметила, что ВВП страны восстанавливается быстрыми темпами в третьем квартале, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания.

Как отмечает регулятор, пандемия коронавируса продолжает влиять на развитие экономики США. При этом условия на рынке труда улучшились в июле и августе, хотя занятость по-прежнему остается ниже показателя, зафиксированного годом ранее. Промышленное производство также продолжило восстанавливаться в июле и августе, но менее быстрыми темпами, чем в предыдущие два месяца.

"Информация, которая была актуальна на момент встречи 15-16 сентября, свидетельствует о том, что реальный ВВП США восстанавливается быстрыми темпами в третьем квартале", — говорится в протоколе ФРС.

В то же время регулятор отметил улучшение настроений на финансовых рынках в прошедшие два месяца, чему способствовало снижение числа случаев заражения COVID-19.

"… все, кроме пары (представителей ФРС — ред.) поддержали формулировку, которая включала положение о том, что, вероятно, было бы целесообразно поддерживать текущий целевой диапазон (ставки — ред.) до стабилизации условия на рынке труда и до роста инфляции до 2%", — отметил регулятор.

В рамках заседания 15-16 сентября ФРС США приняла решение о сохранении процентной ставки на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, в рамках сентябрьского заседания регулятор улучшил прогноз падения ВВП США в 2020 году до 3,7% с 6,5%. По безработице прогноз также был улучшен до 7,6% с 9,3%.