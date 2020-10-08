МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Большинство российских компаний (58%) сомневается в безопасности "облачных" технологий, причина недоверия заключается в многочисленных сообщениях об утечках данных, а также в мнениях различных экспертов, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании международной консалтинговой компании PwC.

Исследование основано на данных опроса респондентов из различных индустрий: представителей основных должностных уровней в компаниях, среднего менеджмента и специалистов (29%, 39% и 32% соответственно). Основная аудитория — представители крупных организаций со штатом от 1 тысячи человек (54%), малые и средние организации — 28% и 18%.

"Вопрос облачной безопасности становится приоритетной задачей для все большего числа организаций. Уже сейчас 66% респондентов… находятся на продвинутой или промежуточной стадии внедрения облачных технологий. Среди преимуществ использования облака они называют масштабируемость… (74%), оптимизацию затрат (67%) и доступ к недоступным локально технологиям (48%). Но при этом некоторые из них все равно боятся делать первый шаг в этом направлении. 58%… сомневаются в безопасности облаков", — прокомментировал результаты исследования РИА Новости партнер PwC в России Виталий Соколов.

Основой этих сомнений послужило "мнение со стороны": 61% — информация об утечках в общедоступных облаках, 42% — мнение внутренних и внешних экспертов. При этом лишь в 5% компаний за последний год происходил инцидент с безопасностью в "облаке". В 36% случаев речь идет об утечках данных, в 45% — заражении вредоносным ПО, а в 27% — взломе учетных записей.

По мнению респондентов, риск нарушения безопасности в общедоступном "облаке" выше по сравнению с традиционными локальными решениями (36% считают, что риск значительно выше, 13% считают, что риск чуть выше). Лишь 10% респондентов считают, что риски в облачной среде ниже чем в локальной IT-среде, пишут эксперты.

"Компании хранят в облаке конфиденциальные и персональные данные. Основной страх при использовании облачных технологий — возможность несанкционированного доступа, в том числе и сотрудниками облачного провайдера. Самый сложный вопрос, связанный с облачной безопасностью — обеспечение соответствия законодательным и регуляторным требованиям", — резюмируют авторы.