МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Летом замминистра финансов Алексей Моисеев выразил опасения, что из-за субсидирования государством ставок на ипотечном рынке может образоваться "пузырь". В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках. Она была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет.

"Пока волноваться не стоит. В рамках программы (под 6,5% — ред.) по состоянию на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей. Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 триллионов рублей", — сказал Данилов.

Он напомнил, что в рамках этой программы есть требования о первоначальном взносе в размере не менее 15%, а ставка субсидируется на всем сроке кредита.

"Но, конечно, если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть. Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева", — заявил Данилов.

"После окончания программы спрос может упасть, а за ним и цены. Если в этот момент произойдет очередной кризис, когда у людей упадут доходы, то кредитные риски для банков могут существенно вырасти", — добавил глава департамента ЦБ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.