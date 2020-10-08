МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Большинство россиян не откладывает деньги на будущее образование детей, это делает только каждый пятый, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Собеседование проводилось в конце сентября 2020 года. В нем приняли участие более 1000 человек из крупных и небольших российских городов.

"Только каждый пятый россиянин копит деньги на образование детей в будущем. При этом у 30% просто нет такой возможности, и почти столько же уверены, что в этом нет необходимости", — показал опрос.

Большинство опрошенных получили свое основное образование бесплатно – только 14% оплачивали свое обучение. Дополнительное образование россияне оплачивают за счет накоплений – так ответил каждый четвертый респондент– или текущих доходов. Кредитные средства привлекали только 5,5% респондентов.

При этом дорогое обучение становится препятствием при смене профессии – так ответили 22% опрошенных. Однако главным ограничением в этом процессе все-таки остается время, которое нужно потратить на обучение новому делу – такой ответ дали 44% участников исследования.