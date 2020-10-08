МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Мосжилинспекции дали совет москвичам, как бережно использовать ресурсы для экономии на коммунальных услугах, об этом сообщает РИА Недвижимость. В частности предлагается устанавливать счетчики и энергосберегающие лампы.

"Способы снижения платежей можно условно разделить на две группы. Первая — это экономия непосредственно на самой услуге оплаты. При оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссия меньше, чем через оператора. Сюда можно отнести вопрос исключения из ЕПД (единого платежного документа — ред.) оплаты за радиоточку и коллективную антенну, чтобы сэкономить более 300 рублей в месяц. Вторая группа, гораздо более объемная, это экономия ресурсов", — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что потребитель имеет возможность установить счетчики на воду, электричество, газ. В ведомстве рекомендуют устанавливать многотарифный электросчетчик. Он позволит, к примеру, поставить работать стиральную машину ночью, когда действует более низкий тариф.

Также инспекция еще раз сообщила о важности отсутствия протечек. Также необходимо отключать от сети не используемые электроприборы/технику, устанавливать энергосберегающие лампы. Нужно полностью загружать стиральную машину, отключать плиту раньше времени (это даст возможность доготовить продукты на остаточном тепле), своевременно очистить чайник от накипи.