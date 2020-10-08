МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в сентябре продемонстрировали рост четвертый месяц подряд, оставаясь на максимуме с февраля, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Общий индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам отчетного месяца вырос на 2 пункта, или на 2,1% к августу и составил 97,9 пункта. Как отметила организация, наиболее заметный рост показали цены на растительные масла и зерновые. При этом индекс цен на мясо и сахар сократился, а на молочные продукты — почти не изменился.

Индекс цен FAO на растительные масла поднялся по сравнению с августом на 5,9 пункта, или на 6% — до максимума с января в 104,6 пункта. Главным образом такая динамика объясняется ростом котировок пальмового, подсолнечного и соевого масел. Удорожание пальмового масла связано с высоким импортным спросом и низкими запасами в Малайзии, подсолнечного — с опасениями за урожай в Черноморском регионе, соевого — со слабым производством в Южной Америке и стабильным спросом из США.

Индекс цен FAO на зерновые достиг 104 пунктов, поднявшись к августу на 5 пунктов, или на 5,1%. Цены на пшеницу выросли из-за рисков производства в южном полушарии и погодных условий в Европе. Стоимость кукурузы поддержали опасения за урожай, особенно в ЕС. Цены на сорго выросли на фоне спроса из Китая. В то же время рис подешевел.

Индекс цен на молочные продукты в сентябре составил 102,2 пункта, незначительно увеличившись к уровню августа. В годовом выражении рост составил 2,5 пункта (2,5%). "Умеренный рост котировок цен на сливочное масло, сыр и обезжиренное сухое молоко был компенсирован падением котировок на цельное сухое молоко, в результате чего значение индекса в сентябре осталось на прежнем уровне", — говорится в сообщении FAO.

Индекс цен FAO на мясо в отчетном месяце снизился на 0,4 пункта (0,9%) к предыдущему месяцу — до 91,6 пункта. В начале года индекс составлял почти 104 пункта. Цены на свинину упали в том числе из-за запрета КНР на импорт из Германии, на баранину — из-за высоких поставок из Австралии. Котировки мяса птицы выросли при ограничении предложения из Бразилии.

Индекс цен на сахар упал на 2,1 пункта (2,6%) к августу на ожиданиях высокого предложения, в частности, из Индии и Бразилии.