МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Риски перегрева рынка ипотеки в России действительно могут возникнуть в случае продления льготной программы под 6,5% годовых на срок от года и более, такое мнение РИА Новости высказал младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в интервью РИА Новости отметил, что регулятор пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева.

"В классическом понимании ипотечного "пузыря" на рынке пока не наблюдается. Но в случае продления льготной госпрограммы на срок от года и более риски перегрева рынка действительно могут возникнуть", — рассказала Щурихина.

Во-первых, привлекательные условия по ставке могут привлечь на рынок клиентов с низким уровнем платежеспособности, хотя частично данные риски нивелируются наличием условия по первоначальному взносу – не менее 15% (на начальном этапе реализации госпрограммы – 20%), отметила эксперт.

Во-вторых, по ее словам, активный спрос на первичное жилье дополнительно стимулирует рост цен на новостройки, который и так поддерживается такими фундаментальными факторами как увеличение стоимости фондирования для застройщиков на фоне перехода на работу через эскроу-счета и подъем затрат на материалы для строительства из-за роста валютного курса.

"Снижению рисков перегрева может способствовать ужесточение условий для участия в программе, например, рост требований к первоначальному взносу и снижение лимитов на максимальный размер ссуды", — добавила Щурихина.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента России Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что власти намерены продлить эту программу. Окончательное решение будет принято ближе к ноябрю, уточнял он.