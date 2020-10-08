МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе-сентябре 2020 года снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 143,737 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

"По предварительным данным таможенной статистики в январе — сентябре 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 143 737,2 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,7%", — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья составил 17,899 миллиарда долларов, увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом импорт химической продукции возрос на 26,6% и составил 3,685 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 3,8%, до 1,754 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 1,1%, до 8,721 миллиарда долларов. Импорт текстильных изделий и обуви сократился на 15,9% и составил 1,18 миллиарда долларов.

В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 0,3%. В годовом выражении в сентябре наблюдался рост импорта продовольственных товаров и сырья для их производства — на 0,6%, машиностроительной продукции — на 0,2%, химической продукции — на 0,1%. Поставки текстильных изделий и обуви сократились на 0,1%.