КРАСНОЯРСК, 8 окт — ПРАЙМ. Ущерб от разлива авиатоплива в июле в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края превысил 398 миллионов рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад в районе поселка Тухард в Красноярском крае произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Администрация района сообщала, что топливо попало в два озера. В отношении компании "Норильсктрансгаз" возбуждено административное дело о несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, в Норильский горсуд направлен иск о возмещении ущерба окружающей среде.

"Прокуратурой Таймырского района завершена проверка по факту разлива авиационного топлива в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. …В ходе проверки было установлено, что данной организацией допущены грубые нарушения природоохранного законодательства, а также требований промышленной безопасности, что повлекло причинение окружающей среде ущерба на сумму свыше 398 миллионов рублей", — говорится в сообщении.