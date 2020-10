8 октября — Dow Jones. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, вероятно, оставалось выше докризисных максимумов, а значит, рынок труда страны по-прежнему страдает из-за пандемии коронавируса.

Экономисты ожидают, что показатель, который считается индикатором увольнений, на прошлой неделе упал до 825 000 с 837 000 неделей ранее. В марте первичные заявки на пособие по безработице в США достигли пика около 7 млн, но уже больше месяца остаются в диапазоне 800 000 – 900 000. До начала пандемии рекордным максимумом для этого еженедельного индикатора был уровень 695 000.

"Ситуация по большей части не меняется, и столь высокие уровни новых заявок, сохраняющиеся на данный момент, вызывают удивление", — отмечает Элиза Форсайт, профессор экономики в Университете Иллинойса.

Число вторичных заявок на пособие по безработице, получаемое в рамках постоянных государственных программ, на неделе 13-19 сентября сократилось до 11,8 млн с 12,7 млн на предыдущей неделе, согласно данным Министерства труда США. Падение этого показателя свидетельствует о том, что многие люди возвращаются на рабочие места.

Снижение числа вторичных заявок на пособие по безработице отчасти объясняется исчерпанием максимального срока выплат, предусмотренного постоянными государственными программами, и теперь эти безработные получают пособие через специальную федеральную программу. Почти 1,8 млн человек получали пособия через эту специальную программу на неделе 6-12 сентября против 1,6 млн неделей ранее, согласно данным Министерства труда.

На прошлой неделе крупные корпорации США объявили о сокращениях. В числе этих компаний находились American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. и Walt Disney Co. Вероятно, многие из уволенных подадут заявки на получение пособия в ближайшие недели.

Активность на рынке труда США, как и экономическая активность в целом, подают признаки замедления. Ежемесячный рост числа новых рабочих мест и вакансий ослаб, и все большее число увольнений оказываются окончательными. Доходы домохозяйств уменьшились в конце лета из-за завершения программы дополнительных выплат к пособию по безработице, и рост расходов потребителей также замедляется.

Миллионы человек в США получают пособие по безработице в рамках федеральной программы поддержки самозанятых и иных категорий населения, которые обычно не могут претендовать на государственное пособие по безработице. На неделе 6-12 сентября 11,8 млн человек получали пособия благодаря этой программе.

Многие экономисты при этом скептически оценивают точность показателей заявок на пособие по безработице во время пандемии. Программа поддержки безработных в условиях коронавируса предоставляет возможности для мошеннических схем, так как госструктурам сложно проверить заявленный уровень дохода самозанятых и фрилансеров, отмечает Форсайт.

Весной конгресс одобрил программу выплат дополнительных 600 долларов в неделю к обычному пособию по безработице. После окончания этой программы в августе президент США Дональд Трамп издал указ о дополнительных выплатах 300 долларов в неделю к пособию по безработице. Штатам было позволено привлечь для этого средства из фондов борьбы с катастрофами на сумму 44 млрд долларов.

Во вторник Трамп прекратил переговоры в конгрессе о масштабной программе антикризисных мер вплоть до окончания президентских выборов, так что вероятность запуска новой федеральной программы помощи безработным в ближайшем будущем резко упала.

— Автор Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ