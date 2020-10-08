МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 октября, снизилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 9 тысяч, до 840 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 17 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 820 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 849 тысяч с 837 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 13,25 тысячи с пересмотренного показателя, до 857 тысяч. Сам первоначальный показатель был пересмотрен до 870,25 тысячи с 867,25 тысячи.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, уменьшилось на 1,002 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 10,976 миллиона человек. Сам показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 11,979 миллиона с 11,77 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.