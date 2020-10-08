МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Индексация пенсий работающим пенсионерам поддержит российскую экономику и сократит перечень доводов в пользу теневой занятости. При этом, даже если денег в Пенсионном фоне на такие выплаты не хватит, пенсии работающим все равно проиндексируют: после обновления конституции — это прямая обязанность государства. Путин: пенсии проиндексируют по справедливости

На днях лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поднял тему о справедливой индексации пенсий. Его идею поддержал президент России Владимир Путин и поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Восстановить пенсию этой категории граждан действительно было бы справедливо. К тому же новая конституция обязывает индексировать пенсию всем пенсионерам вне зависимости от того, работают они или нет. Согласно поправкам, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

"Если в 2021 году индексации не произойдет — это нарушение конституции, исключения в которой не предусматриваются", — объясняет руководитель правового департамента конфедерации труда России Олег Бабич.

Индексировать страховую пенсию работающим перестали в 2016 году, объяснив это необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда (ПФР). Сейчас у фонда дела пошли лучше. "Дело в том, что из-за повышения требований, необходимых для приобретения пенсионных прав (возраст, стаж, пенсионные коэффициенты/баллы), бюджет ПФР с каждым годом становится все менее дефицитным", — объясняет глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Возобновление индексации пенсии может хотя бы отчасти восстановить доверие россиян к пенсионной системе и немного поддержать пенсионеров, продолжающих трудиться из-за нужды в деньгах, считает Биезбардис.

"Отмена индексации в свое время резко повлияла на статистику официально занятых граждан старших возрастов. К сожалению, обратный эффект будет куда слабее", — говорит он.

На рынке труда новация не отразится, считают эксперты. Вряд ли работающие пенсионеры начнут увольняется с работы. К сожалению, в России размер пенсии не настолько велик, чтобы человек, имеющий возможность работать и не имеющий иных источников дохода, бросил работу, поясняет Бабич. В Думе рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

Однако индексация пенсии работающим пенсионерам все-таки может снизить перечень доводов в пользу теневой занятости. Пенсионеры, которые ранее скрывали, что работают, могут задуматься об официальном трудоустройстве. "Если теперь их пенсия будет индексироваться, то какой смысл скрывать, что работаешь. Проще будет официально трудоустраиваться", — считает он.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Индексация пенсии работающим пенсионерам, безусловно, скажется на экономике только положительно, уверены эксперты.

"Очевидно, что эти деньги вольются в экономику и будут способствовать оживлению спроса. Люди смогут больше тратить, то есть вырастет спрос, а затем и предложение", — рассуждает Бабич.

Следовательно, увеличится и ВВП, добавляет главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. "Повысятся потребительские расходы. Доля расходов домохозяйств в ВВП у нас намного ниже, чем в развитых странах, и это точка роста для России", говорит он.

При этом скачка инфляции, которого многие боятся, не произойдет. А если и будет какой-то эффект, то он окажется мизерным. Во-первых, из-за специфики спроса со стороны пенсионеров. Во-вторых – инфляция имеет другую природу и определяется действиями ЦБ по ее таргетированию на уровне до 4%, курсом валюты и стоимостью нефти на международных рынках, объясняют эксперты.

ПРИБАВКА В КОШЕЛЬКАХ

Индексация пенсии – это всего лишь поддержание покупательной способности пенсионеров на прежнем уровне. Поэтому, чтобы узнать, на сколько процентов увеличится пенсия работающих пенсионеров, нужно определить уровень инфляции, как минимальное значение, на которое они должны быть проиндексированы, объясняет член профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин.

В том случае, если при расчете пенсий не будет затронута валоризация пенсионных прав (изменение размера выплат для граждан, права которых оказались ущемленными при пенсионной реформе), то индексация составит несколько процентов к уже выплачиваемой пенсии в годы низкой инфляции. Таким образом, она вернет инструмент индексации на случай резких скачков потребительских цен, как это случалось в предыдущие годы, заключил Биезбардис.