ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. США внесли в санкционные списки 18 иранских банков, сообщается на сайте министерства финансов США.

Список банков, внесенных в список, приводится на сайте.

Среди указанных фининститутов значатся Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Iran Zamin Bank и другие.

О намерении США ввести новые санкции против финансового сектора Ирана сообщила в четверг газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Согласно источникам, решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против иранского финансового сектора затронет несколько банков, которые ранее не подпадали под дополнительные санкции США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго.