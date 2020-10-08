МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Казначейство РФ на аукционе 9 октября предложит банкам на депозиты 200 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства.

Ведомство предложит эту сумму на семь дней: дата внесения средств — 9 октября, возврата — 16 октября. Ставка составит 4,05% годовых.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.